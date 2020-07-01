الامارات | بايرن ميونخ يتعاقد مع الفرنسي كواسي ويقترب من ضم ساني

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتعاقد مع الفرنسي كواسي ويقترب من ضم ساني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدافع الفرنسي الشاب تانجوي نيانزو كواسو، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه النادي البافاري قريبا أيضا من ضم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر بايرن ميونخ أنه ضم كواسي /18 عاما/ بعقد لمدة أربعة أعوام، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي بدأ اللاعب مشواره في أكاديميته قبل أربعة أعوام.

وبات كواسي ثاني صفقة لبايرن ميونخ هذا الصيف بعد حسم التعاقد مع حارس المرمى ألكسندر نوبل من شالكه.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ: "نرى أنه (كواسي) واحد من أبرز المواهب في أوروبا. أفضل المراكز التي يلعب بها هو قلب الدفاع، لكنه يمكنه اللعب بمراكز عدة. نحن واثقون من أنه سيقدم مسيرة رائعة في ميونخ ويعزز فريقنا."

وسجل كواسي مشاركته الأولى ضمن صفوف الفريق الأول لباريس سان جيرمان في كانون أول/ديسمبر الماضي، كما لعب دوليا على مستوى قطاعات الناشئين.

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وقال كواسي :"إنني سعيد للغاية بأنني سأتمكن من اللعب لفريق بايرن. هو ناد كبير وعريق. أتمنى حقا أن أثبت نفسي هنا وأخوض العديد من المباريات. وسأعمل بجدية من أجل ذلك."

وسيكون كواسي ثالث مدافع فرنسي ضمن صفوف بايرن، بعد بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، وسادس لاعب فرنسي بشكل عام في الفريق البافاري، حيث يضم الفريق أيضا كينجسلي كومان وكوينتين توليسو ومايكل كويسانسي.

كذلك يتوقع إعلان بايرن ميونخ اليوم عن حسم صفقة ضم ليروي ساني، حيث تردد أن مانشستر سيتي وافق على الاستغناء عن خدمات اللاعب مقابل 49 مليون يورو (55 مليون دولار)، وقد ترتفع قيمة الصفقة إلى 60 مليون يورو، وفقا لمتغيرات.

ومن المفترض أن يستمر عقد ساني مع مانشستر سيتي لعام آخر، وكان قد اقترب من الانضمام إلى بايرن قبل 12 شهرا لكنه تعرض حينها لقطع في الرباط الصليبي وغاب عن الملاعب لعدة أشهر.

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