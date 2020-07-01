الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يجمد فكرة تبريد الملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يجمد فكرة تبريد الملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مصادر داخل رابطة المحترفين الإماراتية، عن أن اتحاد الكرة صرف النظر عن فكرة تبريد عدداً من ملاعب الدولة بعد الغاء الدوري في وقت سابق من الشهر الماضي.
وقالت المصادر إن "اتحاد الكرة فضل تجميد الفكرة مؤقتا لمزيد من الدراسة ونأمل في رابطة المحترفين أن يُنفذ هذا المشروع في القريب العاجل ليتسنى للرابطة إطلاق الموسم الكروي في شهر أغسطس لوضع جدولة مريحة لأنشطة المحترفين تراعي المسابقات المحلية والخارجية للمنتخب الوطني والأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا".
وكانت هناك فكرة مطروحة لتبريد الملاعب في حال تقرر عودة النشاط لتفادي درجات الحرارة العالية خلال فترة إقامة مباريات الدوري.
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