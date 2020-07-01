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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر والد غريزمان يهاجم سيتيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020
رد والد مهاجم برشلونة الإسباني، أنطوان غريزمان، على تصريحات المدرب كيكي سيتين، بشأن الدفع بالمهاجم الفرنسي في الدقائق الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد. دخل غريزمان على حساب أرتورو فيدال في الدقيقة 90 من الشوط الثاني، خلال التعادل مع أتلتيكو مدريد 2-2، في الجولة 33 بالدوري الإسباني. وعندما سئل سيتيين عما إذا كان يفهم أن ما فعله بغريزمان هو إذلال، فقد اعترف مدرب برشلونة: "الظروف هي من جعلتني أفضل هذا، سوف أتحدث معه غداً لكن لن أعتذر له". وانفجر والد غريزمان ضد تصريحات سيتين، ونشر رسالة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام قبل أن يحذفها سريعاً، حيث قال: "لإجراء هذه المحادثة يجب أن يكون لديك مفاتيح الشاحنة، والحال أنت مُجرد راكب".
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