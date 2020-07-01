شكرا لقرائتكم أرسنال يوقع عقداً "طويل المدى" مع الشاب ساكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء توقيع عقد جديد طويل المدى مع لاعب خط الوسط الشاب بوكايو ساكا.

وخاض ساكا (18 عاماً) 37 مباراة لفريق أرسنال منذ أن سجل مشاركته الأولى مع الفريق في نوفمبر 2018 وقد صنع 11 هدفا خلال هذا الموسم.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال: بوكايو لاعب شاب موهوب وذكي، لقد أبهرني من خلال أخلاقياته في العمل وحرصه على التعلم والتأقلم، وقد جنى ثمار ذلك عبر المستويات التي يقدمها. متحمس لمواصلة العمل معه وتطويره بشكل أكثر، وهو متحمس لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا.