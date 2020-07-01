اخبار الرياضه

نعيم سليتي يرفض العودة إلى الاتفاق السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رفض النجم التونسي نعيم سليتي لاعب فريق الاتفاق السعودي الأول لكرة القدم العودة للانتظام في تدريبات الفريق بعد قرار عودة النشاط الكروي والرياضي يوم 4 أغسطس

المقبل .

وأكدت صحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن اللاعب أبلغ النادي بقراره بعدم العودة بعد خصم 50%

من مستحقاته المالية، وقدم اللاعب شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

وكان الدولي التونسي نعيم سليتي صاحب الـ 27 عاماً قد انضم لصفوف الاتفاق في فترة انتقالات صيف عام 2019 قادماً من ديجون الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نعيم سليتي يرفض العودة إلى الاتفاق السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا