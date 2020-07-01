نعيم سليتي يرفض العودة إلى الاتفاق السعودي

رفض النجم التونسي نعيم سليتي لاعب فريق الاتفاق السعودي الأول لكرة القدم العودة للانتظام في تدريبات الفريق بعد قرار عودة النشاط الكروي والرياضي يوم 4 أغسطسالمقبل .
وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن اللاعب أبلغ النادي بقراره بعدم العودة بعد خصم 50%من مستحقاته المالية، وقدم اللاعب شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .
وكان الدولي التونسي نعيم سليتي صاحب الـ 27 عاماً قد انضم لصفوف الاتفاق في فترة انتقالات صيف عام 2019 قادماً من ديجون الفرنسي.
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