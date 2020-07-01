أنهت إدارة النادى اليوم إجراءات أستلام و أستعادة حيازة أرض برج العرب، التي سبق وتم تخصيصها للنادى عام 2009 بمساحة 52.4 فدان بالحى السكنى الرابع بمدينة برج العرب.
وتم الاستلام الفعلى للأرض بحضور الأستاذ حازم الرجال أمين صندوقالنادى والأستاذ إبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة و الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي والإدارة القانونية و بعض القيادات التنفيذية بالنادى و مسئولي مدينة برج العرب الجديدة برئاسة المهندس عصام بدوي.
وسبق أن أعلن الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى عن عزم مجلس الإدارة دراسة الآليات وبعض المقترحات للأستفادة من هذه المساحة الكبيرة و المتميزة لخدمة السادة أعضاء النادى و كذلك بعض المشروعات الرياضية الاستثمارية التي يمكن من خلالها إحداث طفره فى موارد النادى المالية خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. عودة أرض برج العرب لحيازة نادي الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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