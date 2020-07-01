شاهد: الزمالك يرفع شعار التحدى بدوري الأبطال.. وخبرة كارتيرون قادرة على الحسم

قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخوض مواجهات نصف النهائي من لقاء واحد فقط بدلا من نظام الذهاب والعودة قد يكون بشرى سارة لجماهير الزمالك في ظل نجاح باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك في قيادة الفريق للنجاحات من خلال مباريات "البطولة"، والتي تقام بنظام اللقاء الواحد الأمر الذي ظهر جليا خلال شهر فبراير الماضي.

الأبيض يتحدي ..

الزمالك تُوج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي في فبراير الماضي عقب فوزه على الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي لقاء السوبر المحلي توج الزمالك باللقب على حساب الأهلي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

وكان الاتحاد الإفريقي " الكاف" قد قرر امس خوض مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من لقاء واحد فقط، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك يواجه الرجاء المغربي في نصف نهائي المسابقة رافعا شعار التحدي للفوز بالبطولة التي غابت عنه بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي في ربع النهائي، بينما يواجه الأهلي نظيره الوداد.

كارتيرون جاهز للتألق ..

وأثبت كارتيرون بالفعل تألقه في مباريات البطولة، لاسيما وأنه قاد الفريق الأبيض لتحقيق هدفه وهو حصد اللقب بغض النظر عن الأداء إذ اعتمد على سياسة التكتل الدفاعي والحفاظ على شباكه خالية من الأهداف خاصة في مباراة الأهلي بالإمارات بالسوبر المحلي .

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وهذا الأمر يظهر جليا من خلال تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بعد المباراة حيث قال إن هدف فريقه في تلك المباراة كان يكمن في الحفاظ على شباكه خالية من الأهداف والعمل على إحراز هدف، ولكن إذا لم يأت

الهدف نلجأ لركلات الترجيح ولكن الهدف الأول والأساسي يكمن في عدم تلقي شباك الزمالك هدف وبالفعل حدث السيناريو واتجهت المباراة لركلات الترجيح ونجح من خلالها الزمالك في حصد اللقب .

ويبقى السؤال.. هل ينجح الزمالك في تكرار نجاحات شهر فبراير خلال شهر سبتمبر الذي سيشهد على مواجهات دوري أبطال إفريقيا مستغلا لتغيير نظام البطولة..

الوايت نايتس ..

وفي سياق متصل، حرصت رابطة وايت نايتس الداعمة لنادي الزمالك على تدعيم الفريق الأبيض بلافتة خاصة بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خوض مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر المقبل وذلك من لقاء واحد.

الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فيما يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة وايت نايتس عبر حسابها الرسمي لافتة تضمنت تلك الكلمات: "لقبين في أسبوع من الخيال هدفنا دوري الأبطال".

وتحفز الرابطة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد التتويج بالسوبر الإفريقي والمحلي على حساب الترجي والأهلي خلال شهر فبراير الماضي.