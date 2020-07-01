الخطيب يطمئن على الإجراءات الاحترازية بمقر الأهلي بالجزيرة

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية داخل مقر الجزيرة ؛ ظهر اليوم الأربعاء ، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها مع اليوم الاول لاستقبال الأعضاء الذي توافدوا على المقر بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا الاتي اجتاحت العالم.

ورافق الكابتن الخطيب في جولته اليوم، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية ، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، ومحمد الألفي مدير الخدمات.

و حرص رئيس الاهلي، على الترحيب بالأعضاء والاطمئنان على توافر كافة متطلبات السلامة المتبعة، كما تفقد المنافذ والمطاعم بالإضافة إلى الغرفة التي أعدتها اللجنة الطبية فى حالة ظهور أعراض طارئة ، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتوافر مواد التطهير والتعقيم في جميع أرجاء النادي .

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وقام الكابتن الخطيب بتفقد غرف الملابس الخاصة بفريق الكرة واطمأن

على الإجراءات الاحترازية في صالة الجيم والعيادة وغرف الجهاز الفني والإداري.

وقام الدكتور محمد شوقي، بتقديم شرح تفصيلي للخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، من حيث تطهير وتعقيم الأسطح وأدوات التدريب، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، في جوانب غرف الملابس.

ووجه الكابتن الخطيب، بضرورة استمرار العمل على قدم وساق ، فيما يتعلق بعمليات التعقيم المستمرة، وتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي سواء في مقر الجزيرة، أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد، فضلًا عن استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة في غرف الملابس وملعب التتش بما يضمن الصحة والسلامة للجميع.