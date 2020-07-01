مهرجان للطائرات الورقية فى الإسكندرية احتفالا بذكرى٣٠ يونيو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة صفاء الشريف مهرجان الطائرات الورقية احتفالا الورقية احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو . وتضمن المهرجان إطلاق الطائرات الورقية المغطاه بعلم مصر الذى غطا سماء عروس البحر .

وأقيم المهرجان فى عدة مراكز شباب منها الحرمين و القبارى وأحمد عرابى و السيوف و آبيس الثامنة وآبيس العاشرة والجزاير و الدون بوسكو و الناصرية و طوسون والنصر والعلا و الحرية بالإضافة إلى أندية الجهاد والهلال ودابو درباله .

عرابى و السيوف و آبيس الثامنة وآبيس العاشرة والجزاير و الدون بوسكو و الناصرية و طوسون والنصر والعلا و الحرية بالإضافة إلى أندية الجهاد والهلال ودابو درباله .

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