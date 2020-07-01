اخبار الرياضه

زين الدين زيدان: ريال مدريد لم يتوج بالليجا بعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إن الفريق الملكي لم يتوج بالليجا حتي الآن .

 

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي إقيم اليوم الأربعاء الخاص بلقاء ريال مدريد وخيتافي في " الليجا " والذي من المقرر أن يقام غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين .

وقال زيدان :" لم نفز بأي

Advertisements
شيء بعد، ولدينا ست مباريات متبقية، أي ثمانية عشر نقطة ، حتى نكون أبطال رسمياً، علينا الاستمرار في العمل ".

وواصل زيدان قائلًا :" المنافسين في الدوري الإسباني سيفعلون كل ما في وسعهم للفوز بمبارياتهم ".

وتابع زيدان حول تعادل مع أتلتيكو مدريد أمس قائلًا:" لا يوجد غرور، ولا نقول

انتهى كل شئ، لقد واجهت هذا الوضع كلاعب، ولم نفز بأي شيء على الإطلاق ".

واختتم زين الدين زيدان قائلًا :" أنا سعيد وفخور باللاعبين، لكن تبقى لدينا ستة نهائيات، منها واحدة غداً، وعلينا أن نفكر في بذل قصارى جهدنا للفوز، ونحن جيدون، لكن هذا لا يعني أي شيء "

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 71 نقطة بينما يحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زين الدين زيدان: ريال مدريد لم يتوج بالليجا بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا