زين الدين زيدان: ريال مدريد لم يتوج بالليجا بعد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إن الفريق الملكي لم يتوج بالليجا حتي الآن .

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي إقيم اليوم الأربعاء الخاص بلقاء ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني " الليجا " والذي من المقرر أن يقام غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين .

وقال زيدان :" لم نفز بأي

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شيء بعد، ولدينا ست مباريات متبقية، أي ثمانية عشر نقطة ، حتى نكون أبطال رسمياً، علينا الاستمرار في العمل ".

وواصل زيدان قائلًا :" المنافسين في الدوري الإسباني سيفعلون كل ما في وسعهم للفوز بمبارياتهم ".

وتابع زيدان حول تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد أمس قائلًا:" لا يوجد غرور، ولا نقول

انتهى كل شئ، لقد واجهت هذا الوضع كلاعب، ولم نفز بأي شيء على الإطلاق ".

واختتم زين الدين زيدان قائلًا :" أنا سعيد وفخور باللاعبين، لكن تبقى لدينا ستة نهائيات، منها واحدة غداً، وعلينا أن نفكر في بذل قصارى جهدنا للفوز، ونحن جيدون، لكن هذا لا يعني أي شيء "

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 71 نقطة بينما يحتل برشلونة وصافة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة .