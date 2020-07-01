رياضة | طبيب التغذية بالأهلي يشرف على تدريبات صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب التغذية بالأهلي يشرف على تدريبات صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف دكتور عبدالرحمن سعيد طبيب التغذية بالنادي الأهلي، على تدريبات خاصة وشاقة للاعب صالح جمعة نجم الفريق، خلال الساعات الماضية.

وجاءت تدريبات اللاعب تحت قيادة طبيب التغذية في صالة الجيم الخاصة بالتتش، من أجل العودة إلى لياقته البدنية وإنقاص وزنه بعد زيادته مؤخرًا.

ويحرص صالح جمعة، على الوصول للوزن المثالي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات وكسب ثقة المدير الفني، بعد عودته للتدريبات مرة أخرى.

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وكان جمعة، عاد لخوض التدريبات مع اللاعبين، بعدما تدرب بالفترة الأخيرة منفردًا بعيدًا عن صفوف الفريق، بعد توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عقب إظهاره التزام في المران.

وتلقى اللاعب مؤخرًا، عدة عروض خارجية ومحلية للرحيل عن المارد الأحمر، إلا أنه تمسك بالحصول على فرصته، وفي حال رحيله يفضل عدم اللعب في الدوري المصري.

وعاد الفريق الأربعاء الماضي، للتدريبات الجماعية بعد قرار رئاسة الوزراء بعودة النشاط الرياضي عقب توقفه لما يقرب من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.