رياضة | تعرف على إجراءات نادي بنى سويف لاستقبال اعضاءه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على إجراءات نادي بنى سويف لاستقبال اعضاءه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضي، برئاسة المحاسب على محمد سليم، عن العديد من الإجراءات المتبعة لبدء استقبال اعضاء النادى خلال الفترة القادمة عقب صدور القرارت الرسمية بعودة الحياة للأندية ومراكز الشباب .

وتمثلت أهم تلك الإجراءات فى فتح أبواب النادى لأعضائه بدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء ، كما شدد مجلس إدارة النادى على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامه قبل دخول النادى.

بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات أمن النادى بالبوابة الرئيسيه لقياس درجة الحراره والالتزام بالتباعد بالجلوس .

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كما شدد مجلس الإدارة على أعضاء النادى بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب مرافقين (غير اعضاء) لعدم وجود تذاكر للمرافقين.

وأكد مجلس إدارة النادى السويفى على عودة النشاط الرياضى، مدارس الالعاب الرياضية والفرق الجماعية والالعاب الفرديه وحمام السباحه ابتداء من منتصف يوليو الحالي.

وناشد مجلس الادارة اعضاء النادى بضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية .