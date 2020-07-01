رياضة | جوارديولا يتحدث عن حقيقة تعاقد بايرن ميونخ مع نجم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن حقيقة تعاقد بايرن ميونخ مع نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيب جوارديولاة مدرب مانشستر سيتي يوم الأربعاء إن الجناح ليروي ساني قرر مغادرة النادي ليبدأ على الأرجح مسيرة جديدة مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية وألمانية يوم الثلاثاء بأن بايرن توصل لاتفاق مع سيتي لضم الألماني ساني مقابل 45 مليون يورو (50.47 مليون دولار) زائد إضافات أخرى نظير التعاقد لمدة خمس سنوات.

وأكد جوارديولا أن هناك بعض الأمور العالقة بحاجة للحل قبل الإعلان عن الصفقة.

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وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس :"يبدو أن الصفقة في طريقها للإتمام لكن لم تنجز كل الأمور وتوجد بعض التفاصيل العالقة لكن يبدو أنه في طريقه إلى ميونيخ".

وأضاف :"نتمنى له التوفيق ونشكره على السنوات التي قضاها معنا".

وتابع :"سيبدأ فصلا جديدا مع ناد رائع. أراد الرحيل وكل شخص له حياته الخاصة وقرر المضي في ذلك. كنت أود أن يبقى معنا لكنه يعتقد أنه سيكون أفضل وأكثر سعادة هناك