رياضة | بالأرقام.. حكاية "700 هدف" في مسيرة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. حكاية "700 هدف" في مسيرة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في الوصول لهدفه رقم 700 في مسيرته الكروية، بعدما سجل في شباك أتليتكو مدريد أمس الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو" بالدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وسجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 50، سددها على طريقة "بانينكا" الشهيرة، ليخدع بها الحارس، يان أوبلاك، ليصل للهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية، ويساهم في تعادل فريقه بهدفين لمثلهما بالجولة الـ33 من الدوري الإسباني، واستمراره بالمركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام ليونيل ميسي خلال مشواره الكروي، وحكاية الـ700 هدف في مسيرته بملاعب الساحرة المستديرة:-

- احتاج نجم برشلونة 862 مباراة للوصول لـ700 هدف خلال مسيرته الكروية، بينما صنع 320 هدفًا، وحصل على 84 بطاقة صفراء، وبطاقتين فقط باللون الأحمر.

- شارك ميسي في 724 مباراة خلال مشواره مع نادي برشلونة، وسجل معه (630 هدفًا)، في إجمالي دقائق لعب فعلية 58684 دقيقة، بينما صنع 272 هدفًا، وحصل على 76 بطاقة صفراء.

- ولعب نجم برشلونة 138 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل معه (70 هدفًا)، وصنع 48 هدفًا آخرين، في إجمالي دقائق لعب فعلية 11295 دقيقة، وحصل على 8 بطاقات صفراء وتعرض للطرد مرتين.

- سجل ميسي (441 هدفًا) في الدوري الإسباني، و (114هدفًا) في دوري أبطال أوروبا، وسجل (53 هدفًا) في كأس ملك إسبانيا، وأحرز (14 هدفًا) في كأس السوبر الإسباني، و (5 أهداف) بكأس العالم للأندية، و(3 أهداف) بكأس السوبر الأوروبي.

- أما أهدافه الدولية جاءت بواقع (34 هدفًا) في مباريات ودية، و(21 هدفًا) في تصفيات كأس العالم، و(9 أهداف) في بطولة كوبا أمريكا، و(6 أهداف) في كأس العالم.

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- سجل ليونيل ميسي (91 هدفًا) من ركلات جزاء خلال مشواره مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، بينما أضاع (26) ركلة جزاء أخري.

- جاءت أهداف ليونيل ميسي الـ630 مع برشلونة في شباك 88 فريقًا في مختلف البطولات.

- أكثر الأندية استقبالًا للأهداف من الأرجنتيني "ميسي"، فريق إشبيلية واستقبل منه (37 هدفًا)، ويليه أتليتكو مدريد واستقبلت شباكه منه (32 هدفًا)، وفي المرتبة الثالثة فالنسيا واستقبل (28 هدفًا).

- نجح نجم برشلونة في زيارة شباك الغريم التقليدي ريال مدريد (25 مرة)، خلال 41 مباراة جمعتهما.

- سجل ميسي 582 هدفًا بالقدم اليسري، و92 هدفًا بالقدم اليمني، و25 هدفًا بالرأس، وهدفًا بالصدر.

- سجل "هاتريك" في 47 مباراة خلال مشواره بالملاعب، بينما سجل "سوبر هاتريك" في 6 مباريات.

- ويعد البرغوث الأرجنتيني هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري الإسباني، حيث سجل 441 هدفًا، خلال 480 مباراة خاضها بالبطولة منذ 2004 وحتي العام الحالي.

- حصل "ميسي" على جائزة هداف الدوري الإسباني (6 مرات)، بينما توج بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا (6 مرات) أيضًا، وفاز بجائزة هداف كأس ملك إسبانيا (5 مرات)، وهداف كأس العالم للأندية (مرة وحيدة).

- توج نجم الأرجنتين مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني (10 مرات)، وكأس إسبانيا ( 6 مرات)، دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، وكأس السوبر الاسباني (8 مرات)، وكأس العالم للأندية (3 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات).