رياضة | طبيب الأهلي يُجهز تقرير خاص عن الإصابات لتسليمه إلى فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يُجهز تقرير خاص عن الإصابات لتسليمه إلى فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجهيز تقرير خاص وشامل حول الإصابات، من أجل تقديمه إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالمرحلة المقبلة.

ويأتي تقرير طبيب الفريق بناءً على أوامر المدير الفني، والي يسعى للإطلاع على أخر مستجدات المصابين، وموقفهم من العودة للتدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يعود فايلر، إلى القاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع القلعة الحمراء بعد إجازته التي قضاها في بلاده للإطمئنان على إسرته.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، تحدث عن الإصابات حيث أكد أن حمدي فتحي سيظهر في تدريبات الإسبوع المقبل، بينما يحتاج محمد محمود لما يقرب من أسبوعين، وحصول حسين الشحات على راحة ثلاثة أسابيع، فيما لم يتم الاستقرار على عودة كريم نيدفيد وسعد سمير بشكل نهائي.

ويعاني حمدي فتحي وكريم نيدفيد من إصابة في غضروف الركبة، بينما يتعافى محمد محمود من إصابة الرباط الصليبي، فيما خضع سعد سمير لجراحة في وتر إكيليس، وخضوع الشحات لعملية جراحية في الفتاق.