رياضة | صلاح يكشف عن تفاصيل مشروع ليفربول الذي جعلهم على منصات التتويج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح يكشف عن تفاصيل مشروع ليفربول الذي جعلهم على منصات التتويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول، أن فريقه قادر على المحافظة قمة المستوى التي وصل له الفريق خلال الأشهر الماضية، وأن بطولة الدوري الإنجليزي هي استمرار لتكاتف الجهود والتي بدأت في السنوات الأخيرة.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورت»:" بإمكاننا الاستمرار سويًا بشكل كبير، فاللاعبون متأقلمون مع بعضهم البعض، والعلاقات بينهم جيدة للغاية، ولو استمرينا مع بعض الفترة المقبلة، نستطيع التتويج بالمزيد من البطولات".

وأضاف :"لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، وخسرنا من أتلتيكو مدريد هذا العام بسبب سوء التوفيق الذي صادفنا، لقد قدمنا مباراة جيدة للغاية، والكل أجمع أننا نستحق الفوز، ولكن أتلتيكو فاز بالمباراة ولا يسعني إلا أن أهنأهم".

وأختتم:" سيكون من الصعب المحافظة على المستوى الذي وصلنا إليه ولكنه ليس مستحيلًا على الإطلاق، طالما كان هناك تحفيزًا مستمرًا، ولديك حوافز لتحقيق نجاحات جديدة، لذلك متأكد أننا نستطيع المحافظة على هذا المستوى بشكل كبير".