رياضة | الهلال السعودي يبذل قصارى جهد لإعادة كويلار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يبذل قصارى جهد لإعادة كويلار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن مسؤولي الهلال السعودي يعملون على توفير طائرة خاصة من أجل إعادة لاعب الفريق الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد التنسيق مع الجهات المختصة في بلاده.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة الهلال لجأت إلى هذا الحل بسبب قيود الطيران في كولومبيا، حيث أعلنت السلطات هناك تمديد منع الطيران حتى 15 يوليو الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي حال دون عودة اللاعب إلى الرياض والالتحاق بتدريبات فريقه.

وأشارت المصادر إلى تكثيف إدارة نادي الهلال خطواتها لاستعادة لاعبها خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لانضمامه إلى معسكر الفريق في الطائف.