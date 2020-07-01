رياضة | الوداد يوجه رسالة قوية إلى الأهلي قبل مواجهتهم في نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الوداد يوجه رسالة قوية إلى الأهلي قبل مواجهتهم في نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد طلال المتحدث الرسمي للوداد المغربي، أن قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، بإقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والنهائي في بلد واحد، بشهر سبتمبر المقبل، أمر متوقع حدوثه، في ظل الاجواء التي يمر بها العالم إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال طلال، في تصريح لـ"راديو مارس" المغربي: القرار منطقي أمام ما يشهده العالم بعد وباء كورونا، ولا يهمنا أين سنواجه الأهلي، نحن نرحب بأي قرار؛ لأن الأهم أن نكون في كامل جاهزيتنا، فالأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، تبقى لها الحظوظ نفسها".

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وأضاف: لن نبحث عن الأعذار، فالوداد له اسم على الصعيد الإفريقي وله حضور جيد في النسخ الأخيرة بدوري الأبطال، فالأهلي ليس منافس سهلا ونعرف قيمته، فالفريق الذي يلقب بنادي القرن دائما ما يشارك من أجل الفوز، وسيواجهنا بشعار الانتقام".

وتابع: "من حسن حظنا، سنلعب عدة مباريات في الدوري، قبل مواجهة الأهلي، وهذا عامل مهم، سيساعدنا للاستعداد جيدا، لذلك كنا في الوداد نأمل أن تعود عجلة الدوري".

الجدير بالذكر أن الوداد المغربي سيلاقي الأهلي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.