رياضة | زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة خيتافي غدًا الخميس في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا". وشهدت قائمة الفريق الملكي عودة لوكا يوفيتش بعد تعافيه من الإصابة كما عاد الثنائي ميندي ومودريتش بعد انتهاء إيقفاهما فيما تغيب البلجيكي إيدين هازارد. قائمة ريال مدريد ضمت كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوبي خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - أسينسيو - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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