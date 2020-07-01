رياضة | نجم باريس سان جيرمان ينضم إلى بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان ينضم إلى بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بايرن ميونخ الألماني عن التعاقد بشكل رسمي مع الفرنسي الشاب نيانزو كواسي نجم دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد حتى عام 2024.

وأشارت التقارير الصحفية الألمانية إلى أن كواسي صاحب الأصول الإيفوارية والبالغ من العمر 18 عامًا، شارك مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان في 13 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وقال البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ عن هذه الصفقة في تصريحات صحفية:"نحن سعداء بالفوز بواحد من المواهب المميزة في أوروبا، مركزه الرئيسي في قلب الدفاع ولكنه يجيد اللعب في مواقع أخرى ونحن على يقين بأنه سيحقق مسيرة رائعة معنا وهو تعزيز مهم".

وقال كواسي في تصريحات صحفية:"أنا سعيد جدًا لأنني قادر على اللعب لبايرن ميونخ، إنه نادي كبير وجماهيري، آمل بشدة أن أنجح هنا، ينتظرني الكثير لأحققه وسأعمل بجد من أجل ذلك".