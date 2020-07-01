رياضة | كلوب يتحدث عن علاقته مع جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن علاقته مع جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن علاقته المميزة مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "‏السيتي، تشيلسي واليونايتد جميعهم سيكونون أقوياء الموسم المقبل، وجميعهم في حالة جيدة وهذا الأمر واضح، وتوتنهام وأرسنال غير غافلين كذلك، وليستر أيضا".

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وأضاف : "نحن نشارك في 38 لقاء ومن يحقق الإنتصارات أكثر هو من يفوز باللقب، ولن نقوم بالدفاع عن اللقب بل سنهجم عليه".

وواصل : "‏جوارديولا رجل رائع، ومعجب بعائلته وأنا أحترمه، ولكننا لا نتواصل كثيرًا وهوشخص تنافسي، ويرغب بالإنتصار ولكن هذا لن يغيره أو يغيرني".

وتابع : "السيتي كانوا الفريق الأفضل، ولدينا فرصة لعب 7 لقاءات أخرى ونأمل بأنه بإمكاننا اظهار ذلك، والأمر لا يعني بأننا سننتصر، ولكن بإمكاننا تقديم لقاء جيد وهذا أصعب لقاء بإمكانك تخيله".