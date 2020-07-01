رياضة | فحص طبي لأليو بادجي يحسم موقفه من المشاركة في التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فحص طبي لأليو بادجي يحسم موقفه من المشاركة في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاطمئنان على جاهزية السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء السبت المقبل.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق صباح اليوم الأربعاء بعد شكواه من الإصابة بكدمة في أحد أصابع القدم.

وخضع بادجي للفحص الطبي بعد خروجه من الملعب، وحصل علي تعليمات بالراحة؛ تمهيدا لفحصة مجددا والاطمئنان على حالته قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة (الخميس والجمعة) قبل أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.