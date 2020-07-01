رياضة | فحص طبي لأليو بادجي يحسم موقفه من المشاركة في التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فحص طبي لأليو بادجي يحسم موقفه من المشاركة في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاطمئنان على جاهزية السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق قبل انطلاق مران الفريق مساء السبت المقبل.
وكان اللاعب قد غادر مران الفريق صباح اليوم الأربعاء بعد شكواه من الإصابة بكدمة في أحد أصابع القدم.
وخضع بادجي للفحص الطبي بعد خروجه من الملعب، وحصل علي تعليمات بالراحة؛ تمهيدا لفحصة مجددا والاطمئنان على حالته قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات.
ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة (الخميس والجمعة) قبل أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.