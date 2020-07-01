شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم مشاركة «بادجي» بمران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطمئن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على جاهزية السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، قبل انطلاق مران الفريق المقرر إقامته مساء السبت المقبل.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، بعد شكواه من الإصابة بكدمة في أحد أصابع القدم.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خضع بادجي للفحص الطبي بعد خروجه من الملعب، وحصل على تعليمات بالراحة؛ تمهيدا لفحصة مجددا والاطمئنان على حالته قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة (الخميس والجمعة) قبل أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.