شكرا لقرائتكم خبر عن «ألابا» يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو الظهير النمساوي ديفيد ألابا في طريقه للرحيل عن ناديه بايرن ميونخ الألماني بعدما لم يستطع النادي الوصول لأي تطور حتى الآن في عملية تجديد عقد اللاعب.

وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن النادي البافاري فشل حتى اللحظة في الوصول لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عامًا أو التحرك خطوة للأمام في عملية تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على ما يبدو أن الراتب ليس هو الأولوية بالنسبة للدولي النمساوي، والذي يرغب في خوض مغامرة جديدة خارج الدوري الألماني.

وخاض «ألابا» 37 مباراة هذا الموسم بقميص العملاق البافاري أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين، كما توج مع الفريق بلقب الدوري الألماني.

ويحظى ديفيد ألابا باهتمام عدد من كبار أندية أوروبا وعلى رأسها إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى عملاقي إسبانيا ريـال مدريد وبرشلونة.

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