شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: الدوري الإسباني لم يُحسم بعد..وأرفض الحديث عن أزمات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أن بطولة الدوري الإسباني لم يتم حسمها بعد لصالح ناديه.

ويواجه ريال مدريد، الخميس نظيره خيتافي وسيتسع الفارق إلى 4 نقاط في حالة فوز ريال مدريد بعد تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-2.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «لم نحسم أي شيء بعد، ما تزال أمامنا 6 مباريات نهائية لكى نفوز باللقب».

وأوضح: «البطولات تكسب بالعرف وعلينا الاستمرار في تحقيق أداء ونتائج جيدة، ورغم ذلك الفوز غداً لن يمنحنا اللقب».

وتابع: «لم نفز بأي شيء بعد ولا نظن أننا افضل من الآخرين في شىء أو نتقدم عليهم بأي خطوة».

ورفض زيدان التعليق على أي أزمات يواجهها برشلونة في الفترة الأخيرة قائلاً: «لن أعلق على أي شيء يخص برشلونة».

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