شكرا لقرائتكم خبر عن عالِم أوبئة: الحكومة الصربية خدعت ديوكوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد عالم الأوبئة الصربى زوران رادوفانوفيتش أن الحكومة الصربية خدعت نوفاك ديوكوفيتش، مشدداً على أنه «يجب ألا يتحمل نوفاك مسؤولية ما حدث فى بطولة أدريا بمفرده». كانت البطولة قد تسببت فى إصابة عدد من المشاركين فيها بفيروس كورونا المستجد، ومن ضمنهم بطل العالم الصربى نوفاك ديوكوفيتش.

وأكد زوران، أن ديوكوفيتش كان يسعى - بنية حسنة - لتحقيق حلم طفولته فى تنظيم بطولة عالمية فى دول البلقان، لكن الحكومة الصربية لم تطلعه على خطورة الوضع وسمحت بحضور الجماهير دون الاهتمام بالإجراءات الوقائية. وقال زوران، فى تصريحات صحفية: «الحكومة فى صربيا وكرواتيا وافقت على إقامة البطولة، ولم تضع أى قوانين خالفها منظمو البطولة، أعتقد أن كل ما حدث كان بعلم الحكومة».

وأضاف: «كان يجب على الحكومة فى صربيا أن تُعلم نوفاك بأن الوباء ما زال منتشرا، أعتقد أن نوفاك لم يكن على دراية بخطورة الوباء، لم يكن هذا خطأ نوفاك، الحكومة هى المسؤولة، خطأ نوفاك أنه وثق بالحكومة». فى نفس السياق، دافع الصربى نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن مواطنه نوفاك ديوكوفيتش، بعد إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، فى بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية للتنس التى نظمها الأخير. وتعرض ديوكوفيتش لانتقادات بسبب تنظيم البطولة فى خضم جائحة كورونا، بعد إصابة مدربه جوران إيفانيسفيتش واللاعبين جريجور ديميتروف وبورنا تشوريتش وفيكتور ترويتشكى بالعدوى فى جولتين أقيمتا فى صربيا وكرواتيا. وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى صور اللاعبين وهم يتعانقون عند الشبكة ويمارسون كرة السلة مع بعضهم البعض ويحتفلون معا خلال البطولة. وقال ماتيتش إن اللاعبين كانوا غير مطالبين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، بعد أن خففت صربيا القيود.

وأضاف لشبكة سكاى سبورتس: «يجب أن يفهم الناس أن الوضع فى صربيا أفضل منه فى إنجلترا. سمحت السلطات فى صربيا للناس بفعل ما يحلو لهم. كل شىء بات مفتوحا. مراكز التسوق والمطاعم». وتابع: «بدأ الناس فى العودة لحياتهم الطبيعية؛ لأن بلادنا طبقت إغلاقاً كاملاً لثلاثة أشهر، منعت خلاله الناس من السير فى الشوارع أو حتى مغادرة المنازل، لذا فإن الوضع يختلف عن إنجلترا».