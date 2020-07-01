شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزى يلغى 124 وظيفة.. وخسائر تصل لـ370 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم أنه سيلغى 124 وظيفة زائدة عن حاجته، فى ظل الأزمة المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لن يتمكن على الإطلاق من تعويض الأموال التى خسرها. وفى بيان نشره الاتحاد بموقعه على الإنترنت، قال مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذى للاتحاد، إن إجمالى الخسائر سيصل على الأرجح إلى نحو 300 مليون جنيه إسترلينى (370 مليون دولار). وأضاف: «ربما بدا الأمر وكأن كرة القدم نجت من العاصفة بعودة منافسات كرة القدم للرجال من جديد». وتابع: «لكن لسوء الحظ، تأثر الاتحاد الإنجليزى بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وخسرنا مبالغ مالية كبيرة لا يمكننا تعويضها أبدا».

وأضاف: «نتوقع أيضا أن تتأثر العديد من مصادر دخلنا المستقبلية لفترة طويلة». على جانب آخر، اعتذر أندرى جراى وناتانيال تشالوبا ودومينجوز كوينا، لاعبو فريق واتفورد الإنجليزى، لزملائهم بالفريق بعد استبعادهم من قائمة الفريق فى المباراة التى خسرها واتفورد أمام ضيفه ساوثهامبتون 1/ 3، الأحد الماضى، بالدورى الإنجليزى لكرة القدم، لخرقهم قواعد الإغلاق المطبقة بسبب أزمة تفشى الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. واعتذر اللاعبون الثلاثة بشكل شخصى للمدرب نيجل بيرسون وباقى لاعبى الفريق، حسبما أوضحت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية. كما اعتذر جراى وكوينا على موقع «انستجرام» لتبادل الصور عبر الإنترنت.

وأوضح جراى أن خرق القواعد على عكس ما ذكرته التقارير لم يكن مثلما تردد فى البداية. وقال جراى على «إنستجرام»: «أريد فقط التأكيد على أنه لم يكن حفلا فى وقت متأخر من الليل مثلما تردد، وإنما كان مجرد تجمع لبعض الأصدقاء وتحول لما يشبه بطولة كروية فى عيد ميلادى». واختتم: «أتفهم مسؤولياتى وسأفعل ما يتناسب معها. أعتذر مجددا».