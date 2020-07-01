شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش تصنيفه لشهر يوليو و شهد احتلال نوران جوهر مقدمة التصنيف العالمي لاول مرة بعد اعتزال رنيم الوليلي المصنفة الأولى سابقاً.

وكانت نوران جوهر تحتل المركز الثاني قبل ان تتقدم للصدارة في التصنيف الذي اعلنه الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش اليوم الاربعاء.

وجاءت في المركز الثاني نور الشربيني، والمركز الرابع نور الطيب، والمركز السادس هانيا الحمامي.