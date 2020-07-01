شكرا لقرائتكم هل تقام المباراة لو عانى فريق من 10 حالات كورونا ؟..رئيس طبية الجبلاية يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة أن إجراء مسحة كورونا سيكون شرط دخول أى لاعب للإسكور شيت الخاص بكل مباراة ، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : " نمر بظروف إستثنائية أول مرة تحدث فى العالم كله ، لذا نسعى لتقليل مخاطر العدوى بصورة كبيرة من خلال البورتوكول الطبى الموزع على الاندية".

ويضيف محمد سلطان: "عدد الحالات الايجابية المتواجدة بين أندية الدوري من 20 إلى 21 حالة ليست مقتصرة على اللاعبين فهناك عمال وإداريين ، وأكثر نادى لديه إصابات بواقع 7 حالات ، ويبدو العدد بين أندية الدوري رقم مقبول للغاية ، ويجب الالتزام بالماسك والتطهير الدائم والتباعد الاجتماعى فكلها إجراءات مكملة مع المسحة الدورية لضمان سلامة المتواجدين فى الدوري".

وتابع رئيس اللجنة الطبية بإتحاد الكرة : "سيكون هناك مسحة أسبوعية وتحاليل دورية لكل عناصر اللعبة للإطمئنان على وقوع إصابات بجانب قياس الحرارة بشكل يومى ، وقبل كل مباراة سيكون هناك مسحة قبل اللقاء بـ 24 ساعة تظهر نتيجتها قبل 12 ساعة من المباراة واللاعب الذى لن يجرى المسحة لن يدخل الاسكور شيت ، وكذلك طاقم الحكام ".

وأكمل محمد سلطان : " لو افترضنا وجود 10 حالات كورونا فى فريق والمدير الفنى رحب بلعب المباراة لمتلاكه بدائل ووقتها سيتم لعب المباراة ، فقرار إقامة المباراة أو الغائها فى هذا الشأن سيكون قرار فنى وليس طبى ويخضع لرأى لجنة المسابقات والمسئولين بشكل فنى ".

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وفى وقت سابق ، أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه قبل التجمع لاستئناف الدوري العام سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين، وقال سلطان فى تصريحات تليفزيونية: "متابعة اللاعبين الطبية في الفترة المقبلة سيكون أفضل بعد انتظامه مع تدريبات ناديه وابتعاده عن التجمعات الخارجية"، والحالات التى تم اكتشافها بسيطة ويتم عزلها فى المنزل فقط".

وأضاف: "من الطبيعي ظهور حالات كورونا فى الأندية سواء فى المسحة الطبية الأولي أو الثانية، اللجنة الطبية توصي بمسحة أسبوعية خلال فترة تدريبات الفريق، ومسحة قبل كل مباراة في بطولة الدوري".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه لابد من وصول نتائج مسحات كورونا قبل المباراة بساعات، متابعا" "تم التواصل مع كافة الأجهزة الطبية للأندية لبدء البروتوكول الطبي على الفور، وهو يتوافق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية".

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "البروتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات ومسحة قبل كل مباراة بـ 24 ساعة لكل عناصر اللعبة لنضمن أن كل من هو داخل المستطيل الأخضر غير مصاب".

واستطرد: "لدينا حرص على سرعة سحب العينات، وسحب النتائج قبل المباريات، وقد نضطر إلى تأجيل بعض المباريات في حالة تأخر ظهور النتائج".