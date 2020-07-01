إنذار على يد محضر.. أول تحرك قانونى من الأهلى ضد الزمالك فى قضية نادى القرن

جدة - عمرو شويل أرسل النادى الأهلى إنذارًا على يد محضر إلى رئيس نادى الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادى الأهلى (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة، والتى تعد أحد استثماراته الرئيسية.

جاء فى الإنذار(رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ ) أنه بتاريخ 22/5/2000 منح الاتحاد الإٔفريقى لكرة القدم جائزة نادى القرن للنادى الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادى القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفى يوم 22/5/2020 فوجئ النادى بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادى الزمالك وشعار الاتحاد الإٔفريقى لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة )نادى الزمالك نادى القرن الحقيقي).

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إزاء تهديدات الاتحاد الإٔفريقى لنادى الزمالك والتى تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار «كاف» دون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الإٔفريقى بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31/5/2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادى الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادى الزمالك هو نادى القرن الحقيقي.

ولما كان النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوَجَه اليوم إنذارًا على يد محضر لرئيس نادى الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمى للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادى الأهلى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون