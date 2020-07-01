شكرا لقرائتكم إنذار على يد محضر.. أول تحرك قانونى من الأهلى ضد الزمالك فى قضية نادى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء فى الإنذار(رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ ) أنه بتاريخ 22/5/2000 منح الاتحاد الإٔفريقى لكرة القدم جائزة نادى القرن للنادى الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادى القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفى يوم 22/5/2020 فوجئ النادى بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادى الزمالك وشعار الاتحاد الإٔفريقى لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة )نادى الزمالك نادى القرن الحقيقي).
إزاء تهديدات الاتحاد الإٔفريقى لنادى الزمالك والتى تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار «كاف» دون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الإٔفريقى بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31/5/2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادى الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادى الزمالك هو نادى القرن الحقيقي.
ولما كان النادى الأهلى هو المالك الحصرى لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوَجَه اليوم إنذارًا على يد محضر لرئيس نادى الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمى للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادى الأهلى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون
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