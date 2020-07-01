شكرا لقرائتكم بابل يظهر فى الزمالك قبل وصول "المثلوثى" بسبب نهاية عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، إنه سيصل إلى القاهرة خلال الفترة القادمة، من أجل إعلان صفقة انتقاله إلى نادى الزمالك، بعدما قام بالتوقيع إلى النادى، إلكترونيًا، عقب نهاية عقده مع ناديه لذا سيحضر إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات انضمامه إلى قلعة ميت عقبة بداية من الموسم الجديد.

وتابع المصدر ذاته أن بذلك سيكون بابل أول القادمين إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى الزمالك بعد نهاية تعاقده مع ناديه الأنجولى خاصة بعدما أفادت تقارير تونسية أن التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، المنتظر انضمامه إلى الزمالك سيتأجل قدومه لإنهاء إجراءات انضمامه للنادى الأبيض، خاصة لاستكمال الموسم مع ناديه حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى.

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فيما كشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.

وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك بينما مدد نادى بيراميدز تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه "اليوم السابع" فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.