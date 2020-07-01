شكرا لقرائتكم سعفان الصغير : 90% من لاعبى الاسماعيلى يرفضون عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى أن 90 % من لاعبى فريقه يرفضون عودة بطولة الدوري ويفضلون بداية موسم جديد مؤكداً وجود زيادة كبيرة فى أوزان لاعبى الدراويش، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت : " قمنا بإجراء مسحة كورونا الاولى اليوم وتحدثت مع لاعبى الاسماعيلى وجدت 90 % منهم يرفضون عودة الدوري بعد توقف 4 شهور ويفضلون بداية موسم جديد ، عن طريق بداية فترة إعداد قوية بدون ضغوط ".

ويضيف سعفان الصغير:"لاحظنا زيادة هائلة فى أوزان لاعبى الاسماعيلى اليوم ، حتى قبل أن نخوض أول مران ، وجدت الزيادة واضحة على ملابسهم العادية ، حتى حراس المرمى لديهم زيادة كبيرة فى الوزن وهو أمر خارج عن إرادتهم لطول فترة التوقف" ، و نخشى وقوع إصابات بين صفوف الإسماعيلى بعد 120 يوماً من التوقف ولكن لم يعد الحديث مجدياً سوف نبدأ الاستعداد لعودة الدوري السبت المقبل".

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أخطر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد السبت المقبل موعداً لأول مران للدراويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح اليوم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع.

وأشرف على المسحة فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، بغية الكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.

وتكثف إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل استئناف التدريبات .