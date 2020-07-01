شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يجرى المسحة الثالثة للاعبى الفريق الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الإتحاد السكندرى المسحة الثالثة للاعبيه والجهاز الفنى والعمال يوم الإثنين المقبل تحت إشراف اللجنة الطبية لإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان للإطمئنان على اللاعبين بشكل نهائى بعد ظهور حالتين إيجابيتين فى المسحتين الأولى والثانية .

من ناحية أخرى أكد محمد إبراهيم، المدرب العام للاتحاد السكندرى، أن هناك حالة قلق عارمة داخل صفوف فريقه بعد ظهور حالة كورونا بين لاعبيه، وقال إبراهيم فى مداخلة هاتفية مع حازم إمام عبر برنامجه وان تو على أذاعة أون سبورت، "كان عندنا تمرين إمبارح وطلعت يوسف رفض بدء التمرين قبل ظهور نتيجة المسحة الثانية، وبالفعل ظهرت اليوم واكتشفنا إصابة لاعب بفيروس كورونا، رغم أن المسحة الأولى لكل اللاعبين سلبية، 5 أيام فرق وحدثت إصابة فماذا سنفعل هل نجرى كل يوم مسحة كورونا؟".

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وأضاف مدرب زعيم الثغر، "سلمنا اللاعبين ملابس الأسبوع بشكل كامل، وكل أدوات التعقيم والتطهير، لعدم دخول غرف الملابس والحمامات والغرف والأماكن المغلقة من السيارة للتمرين ومن التمرين لخارج النادى، ونتدرب على ثلاث مجموعات لمدة 3 أيام ضمن الخطة الاحترازية التى وضعها النادى لمواجهة وباء كورونا ".

وتابع محمد إبراهيم، "أنا ضد توقف النشاط الكروى ولكن غياب الوعى هو الأزمة الأكبر التى تواجهنا، بعض اللاعبين يفتقدون الوعى الكامل بخطورة الموقف، لابد من تنظيم محاضرات تثقيف للاعبين بخطورة الموقف الراهن خاصة أن مصيرنا مرتبط ببعضنا البعض، تونس بقالهم أكثر من 20 يوم بدون تسجيل إصابة واحدة، لديهم وعى كبير بمخاطر الوباء وكيفية تفاديه".