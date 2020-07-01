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وائل القباني رئيسا لقطاع الناشئين بنادى المصرية للاتصالات

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة المصرية للإتصالات فى التعاقد مع وائل القبانى نجم الزمالك الأسبق للإشراف على قطاع الناشئين بالنادى لتطويره بالشكل الامثل وتشكيل الأجهزة الفنية بحيث يستطيع بعد فترة إمداد الفريق الأول فى ظل رغبة الإدارة فى عودة النادى من جديد لدورى الأضواء والشهرة .

 

ويشارك فريق  المصرية للإتصالات فى الوقت بالمجموعة الخامسة بدورى القسم الثالث وكان منافسا قويا للشرقية للدخان على الصعود إلا أن الأخير كان متفوقا بفارق كبير من النقاط واقترب كثيرا من التأهل لولا إيقاف المسابقة بسبب تفشى وباء منذ منتصف مارس الماضى .  

 

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من ناحية أخرى كشف وائل القبانى لاعب فريق الزمالك السابق أن أفضل مباريات القمة التى خاضها مع الفريق الأبيض ضد المنافس التقليدي الأهلي هو نهائى كأس مصر عام 2007 والتى تمكن الفريق الاحمر بالفوز بنتيجة 4/3  قائلا "  الناس مش فاكرة مين اللي كسب ومين اللي خسر من حلاوته ".

 

وأوضح وائل القبانى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport  " أنه يتمنى نسيان مباراة الأهلى و الزمالك  من ذاكرته ومن ذاكرة التاريخ أيضاً ، عام 2002 والتى تمكن الأحمر من الفوز خلالها  بنتيجة 6/1 ، رغم أنه لم يشارك فى اللقاء .

 

وأشار وائل القبانى إلى أنه يتمنى وجود الروح بين لاعبى الفريقين خلال مباراة غدا فى السوبر المحلى التى تجمع الأهلي و الزمالك فى السابعة مساءاً باستاد برج العرب بالإسكندرية وعدم الخروج عن النص خلال أحداث سير اللقاء .

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