لاعبون تخلى عنهم الأهلي والزمالك فتألقوا خارجه

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جدة - عمرو شويل تألق أكثر من لاعب خارج صفوف الأهلي والزمالك بعد تخلي مسئولي القطبين عن خدمات، ونجحوا في تحقيق نجاحات بعيدا عن قلعتي الجزيرة وميت عقبة، بفضل المستويات القوية التي ظهروا عليها سواء مع الفرق التي لعبوا لها بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك أو الأندية التي انتقلوا لها فيما بعد.
ولعل أبرز اللاعبين الذين تألقوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك:
محمد فاروق
انضم محمد فاروق للأهلي قادما من المقاولون العرب عام 2015 ولكنه لم ينجح في وضع بصمت مع الفريق الأحمر، روحل بعد 6 أشهر فقط، وانتقل منه إلى وادي دجلة، قبل أن يعود إلى ناديه الأصلي ذئاب الجبل وبتألق معه، قبل أن تخطفه أنظار ببيراميدز، ويستمر في سلسلة تألقه مع الفريق السماوي وينضم من خلاله لصفوف المنتخب.
أحمد علي
لعب أحمد علي في صفوف الزمالك عدة مواسم، ولكنه لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في ميت عقبة ليرحل عنه وينضم إلى نادي وادي دجلة في تجربة سيعة ثم المقاولون العرب والذي تألق معه بشدة ويكون سببا في انضمامه لمنتخب مصر، قبل أن يختار الانتقال لبيراميدز، ولكنه لم يحصل على فرصة كافية، لينتقل منه إلى انبي في يناير الماضي بحثا عن التأق من جديد.
خالد قمر
لم يحظى خالد قمر بالحصول على فرصة كاملة مع الزمالك بعدما انضم اليه قادما من اتحاد الركة صيف 2015، لتتم اعارته أكثر من مرة وفي كل نادي يلعب له يضع بصمته سواء الانتاج الحربي أو الاتحاد السكندرين قبل أن ينجح زعيم الثغر في شراء عقده بصفة نهائية ، ولكنه لا يزال من أبرز المهاجمين في مصر.
حسام باولو
لم يتمكن حسام باولو من وضع بصمة مع الزالك في الفترة القصيرة التي قضاها في قلعة ميت عقبة رغم تألقه وحصوله على لقب الدوري مع الداخلية وسموحة، قبل أن رحل عنه ويستكمل رحلة تألقه بالداخلية وحاليا مع طلائع الجيش، حيث تعرض للظلم في عدم الحصول على فرصة كافية للعب مع الفريق الأبيض.
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