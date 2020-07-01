شكرا لقرائتكم حازم إمام: دونجا ورجب بكار صفقتا الزمالك المنتظرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن الثنائى نبيل عماد دونجا ورجب بكار لاعبا بيراميدز هما الصفقة المنتظرة للقلعة البيضاء ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت : " دونجا ورجب بكار هما اللاعبان اللذان سوف ينتقلان للزمالك فى الفترة المقبلة ، وهما صفقة مميزة ولاعبان كبيران".

وعن عودة مسابقة الدوري قال حازم إمام : " إتحاد الكرة سوف يعلن غداً عن مواعيد ستة أسابيع من الدوري , لن يعلن مواعيد 17 أسبوع بالكامل ، وسيتم إعلان ستة أسابيع ثم ستة أخرى ، لاسيما أن تأجيل بطولة الامم الافريقية 2021 أزال بعض الضغوط عن المسابقة المحلية وأتاح متسع من الوقت لإستكمالها ".

وفى وقت سابق ، أبدى حازم إمام، تشوقه الشديد لمعرفة صفقة الزمالك التى وصفت بالعيار الثقيل، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت، "هموت وأعرف صفقة الزمالك اللى أعلنوا عنها، هحاول اسأل وأعرف، بس متوقع اسمين ياما عبد الله السعيد نجم الأهلى وبيراميدز أو نبيل دونجا لاعب خط وسط بيراميدز، أصل هيكون مين تانى واسم تقيل ؟".

وقال إمام إنه تلقى رسالة من الزمالك تتضمن أن الصفقة مهاجم وصرح باسمه قائلا، "لكن مش هقول عشان متبوظش على النادى".

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وأعلن برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر شاشة قناة الزمالك، نجاح مرتضى منصور فى إبرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي، مؤكدين أن الصفقة من العيار الثقيل ويحلم بها أنصار الزمالك، خاصة أن اللاعب يعتبر مفاجأة كونه اسما كبيرا فى عالم كرة القدم.

وكان فتحى جبال، المدير الفنى لفريق الصفاقسى التونسي، أكد أن ناديه توصل لاتفاق مع حمزة المثلوثى لاعب الفريق لاستكمال الموسم الجارى قبل الانضمام إلى الزمالك.

وقال جبال فى تصريحات لإذاعة IFM التونسية: أرجح استكمال المثلوثى الموسم مع الفريق قبل الانتقال إلى الزمالك، وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئى فى هذا الشأن".

وكان مصدر قد أكد أن اللاعب يحق له الانضمام إلى تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل فى حال الحصول على توقيعه رسميا، وفقا لما تردد مؤخرا، موضحا أن عقد المثلوثى مع الصفاقسى ينتهى 30 يونيو الجارى ويحق للاعب الانضمام لأى نادٍ رسميا بداية من 1 يوليو.