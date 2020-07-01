الخطيب أول الملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى جولته بالأهلي

وظهر بيبو في إحدى الصور خلال مروره عبر بوابات التعقيم الذاتي التي تم وضعها على مداخل النادي الأهلي قبل فترة تمهيداً لاستقبال الأعضاء، كما ارتدى بيبو الكمامة الطبية الواقية.



الخطيب يتابع إجراءات الوقاية

وكان محمود الخطيب، رئيس الأهلى، قد قام بإجراء جولة تفقدية اليوم، الأربعاء، داخل فرع النادى بالشيخ زايد؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية خلال الساعات الأولى من توافد الأعضاء، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب جائحة فيروس كورونا التى اجتاحت العالم، ورافق الخطيب فى جولته اليوم الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادى، واللواء محمود الفيشاوى مدير فرع الشيخ زايد، ونائبه العميد محمد سعيد، واللواء خالد بدوى مدير أمن الفرع، والعميد أحمد عزت مدير الخدمات.

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وحرص الدكتور محمد شوقى على شرح كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذها النادى لضمان سلامة الأعضاء والموظفين والعاملين، من خلال اتباع التعليمات الوقائية، وتركيب بوابات التعقيم الإلكترونية التى تم توفيرها بمداخل النادى لاستقبال الأعضاء، وتواصل الخطيب مع العديد من الأعضاء للترحيب بهم وللاطمئنان على سلامتهم، وشدد على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتباع الإرشادات الطبية السليمة التى توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.

وكانت إدارة الأهلي قد بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، قبل استقبال الأعضاء، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والطبية السليمة التى توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.