شكرا لقرائتكم تدريبات حديد لـ"كهربا و متولى و ياسر إبراهيم "فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب النادى الأهلى صورة بصحبة زميليه ياسر إبراهيم و محمود متولى أثناء حمل الحديد فى مران الفريق الصباحى إستعدادا لعودة الدورى ، كما نشر كهربا أيضا صورة من المران بصحبة متولى و هما فى نوبة ضحك .

فى سياق متصل سادت حالة من السعادة بين لاعبى النادى الأهلي خلال المران الذى أقيم قبل قليل على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث يستعد المارد الأحمر لاستئناف مسابقة الدورى العام بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وتبادل لاعبو الأهلى الابتسامات قبل الحصول على الراحة الأسبوعية لمدة 48 ساعة تبدأ غداً الخميس، عقب عودتهم للتدريبات لأول مرة منذ التوقف الأربعاء الماضى.

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تدريبا حديد



كهربا

واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلى، بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم، الأربعاء، وواصل الأهلى تدريباته اليوم فى مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين وفقاً لبرنامج الإعداد الذى وضعه الجهاز الفنى للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

فيما استكمل السنغالى أليو بادجي، مهاجم الاهلى مرانه فى الجيم على هامش تدريبات الفريق، وتواجد بادجى فى بداية المران الجماعى قبل أن يغادر إلى الجيم، حيث خضع لفحص طبى أثبت شكواه من كدمة خفيفة فى أحد أصابع القدم.

ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومى (الخميس والجمعة)، على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ إستعدادا لعودة النشاط الرياضى محليا وقارياً.