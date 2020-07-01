شكرا لقرائتكم لاعبو أسوان يخضعون للمسحة الثانية للكشف عن كورونا بالمركز الأوليمبي..صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، اليوم الأربعاء، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، والذى يستضيف معسكر أبناء الجنوب استعداداً لعودة النشاط الرياضى واستئناف الموسم الجارى خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكانت نتيجة المسحة الأولى قد أظهرت إصابة حالة واحدة بفيروس كورونا، حيث تم عزل الحالة المصابة قبل الدخول في المعسكر.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

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وفى وقت سابق أكد أحمد كشرى أن الحالة التى ثبتت إيجابية نتيجتها بعد المسحة الأولى من لاعبى الفريق للكشف عن وباء كورونا المستجد، والتى خضع لها أبناء الجنوب الخميس الماضى فى معسكرهم بالمركز الأولمبى، لم تخالط أى لاعب بالفريق.

وأضاف كشرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الشخص المصاب أجرى التحليل خارج المعسكر وقبل أن ينطلق معسكرنا عرفنا النتيجة، وبالتالى لم يخالط أى من لاعبى الفريق، ونشكر اتحاد الكرة على اتخاذ هذا الإجراء قبل عودة النشاط، فلولاه لما كنا عرفنا الحالات المصابة بين اللاعبين، والأمور تسير الآن بشكل منتظم وبدأنا تدريباتنا بشكل طبيعى.