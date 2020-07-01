شكرا لقرائتكم عودة صالح جمعة.. التزام وفرصة أخيرة أم تسويق؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، رحيل صالح جمعة لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامة بقدرات صانع الألعاب الدولي الفنية والبدنية وأنه سيمثل إضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد، رغم قرار السويسرى رينيه فايلر برحيله منذ فترة.

تمسك لجنة التخطيط بالأهلى بتواجد صالح جمعة بسبب إمكانياته الكبير التي ستفيد الفريق في السنوات المقبلة على الرغم من عدم التزام اللاعب في بعض الفترات، لأنها تدرك أهميته.

وأعلنت لجنة التخطيط عدم تلقيه أي عروض رسمية للاعب الفريق صالح جمعة بعد استبعاده الدائم من قبل فايلر ومطالبة الأهلى برحيله، وقام بإبعاده عن المران الجماعى للفريق.

عودة صالح جمعة.. التزام أم تسويق



وتغير الحال وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى، أن صالح جمعة لاعب الفريق، سيشارك في التدريبات الجماعية بعد أن خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم.

وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوى على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفنى.

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وقدم صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي عهود الالتزام للقلعة الحمراء في أول مران جماعي للاعب مع الفريق الأحمر، بعدما صفح رينيه فايلر مدرب الفريق عن اللاعب وسمح له بالتدريب مع زملائه، عقب فترة طويلة من العقوبة بسبب تصريحاته خلال الفترة الماضية.

وقدم صالح جمعة عهود الالتزام حيث تواجد اللاعب مبكراً داخل النادي استعداداً للمران الجماعي الأول له منذ فترة، بعدما خاض تدريبات انفرادية عى مدار الأيام الماضية في صالة الجيم بالنادي الأهلي بفرمان من فايلر.

تجهيزه للتسويق



وهناك رأى آخر يدعى أن عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية ما هي إلا تحسين صورة اللاعب أمام الأندية لمعرفة تسويقه نهاية الموسم الحالي وأن السويسرى رينيه فايلر أغلق ملف عودة اللاعب نهائيا في ظل تواجده في القلعة الحمراء الذى وقع عقد جديد لموسم آخر.

فهل يعود اللاعب ويبرهن على التزامه ويقنع فايلر أم تكون إعادته مجرد تجهيزه تسويقيا لعرضه للبيع، هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.