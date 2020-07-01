شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكي يثق بقدرة بايرن على التتويج بـ"الأبطال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم ثقته في قدرة الفريق على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، التي تستكمل منافساتها في أغسطس المقبل، رغم أن الفريق يواجه فترة غياب طويلة عن المنافسات قبل استئناف مشواره في البطولة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأربعاء: أرى بوضوح أن لدينا فرصة كبيرة في الفوز بكأس البطولة هذا الموسم. نحن في حال جيد، ونحظى بتناغم كبير في الفريق.

وتوج ليفاندوفسكي هدافا للدوري الألماني في الموسم المنقضي الذي اختتم يوم السبت الماضي وتوج فيه بايرن ميونخ باللقب للمرة الثامنة على التوالي، وقد تصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين برصيد 34 هدفا.

ويمكن لبايرن ميونخ تحقيق الثنائية المحلية للمرة الثالثة عشر في تاريخه، إذ يلتقي باير ليفركوزن يوم السبت المقبل في نهائي كأس ألمانيا، وفي حالة انتزاع لقب الكأس، سيوجه بايرن ميونخ أنظاره نحو هدف تحقيق ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، التي حققها من قبل في عام 2013.