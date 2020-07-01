اخبار الرياضه

أتلتيكو يوقف برشلونة ويقرب ريال مدريد من اللقب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أتلتيكو يوقف ويقرب من اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق برشلونة السقوط في لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه أتلتيكو مدريد 2-2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري.

وتقدم برشلونة بهدف سجله دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، وتعادل ساؤول نيجويز لأتلتيكو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، ثم سجل ليونيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، إلا أن نيجويز سجل هدف التعادل لأتلتيكو مجددا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء أيضا.

وتضاءلت فرص برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري خاصة أنه رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ريال مدريد، الذي يواجه خيتافي يوم الخميس في ذات الجولة، وبإمكانه أن يوسع الفارق إلى أربع نقاط في حال الفوز.

Advertisements

في المقابل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام إشبيلية.

وهذا هو التعادل الثاني على التوالي لبرشلونة حيث سقط في فخ التعادل 2-2 أمام سلتا فيغو في الجولة الماضية، وهو التعادل السابع للفريق هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في خمس.

فيما أصبح هذا التعادل هو الأول لأتلتيكو بعد أربع انتصارات متتالية، وهو التعادل الرابع عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في أربع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو يوقف برشلونة ويقرب ريال مدريد من اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا