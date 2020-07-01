كأس آسيا 2027: خمسة ملفات مهتمة بالاستضافة

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاربعاء ان اتحادات الهند وايران وقطر والسعودية واوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، على ان يكشف هوية الدولة المضيفة في عام 2021.

وأفاد الاتحاد القاري في بيان "بعد دعوة جميع الاتحادات القارية للتعبير عن اهتمامها باستضافة كأس آسيا 2027 بحلول 30 حزيران/يونيو، يؤكد الاتحاد الاسيوي انه تلقى إعرابا عن الاهتمام من خمسة اتحادات اعضاء"، مضيفا ان الاتحادات هي "الهند، إيران، قطر، السعودية وأوزبكستان".

وأردف انه سيعمل مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح "وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021".

وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر مطلع نيسان/أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 آذار/مارس، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الامارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).

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وبرغم إحرازها لقب كأس اسيا ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها، على غرار الهند وأوزبكستان.

وتستضيف المملكة العديد من الاحداث الرياضية في الآونة الأخيرة، في مسعى منها لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030" التي تسعى من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

أما قطر، فاستضافت النهائيات مرتين في 1988 و2011، محرزة اللقب في النسخة الماضية في الامارات.

وايران هي الدولة الوحيدة التي أحرزت اللقب مرتين على أرضها في 1968 و1976، علما بانها حققت ثلاثية متتالية بتتويجها ايضا في تايلاند عام 1972.

وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب "كوفيد-19".