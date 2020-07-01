طبية اتحاد الكرة: 21 حالة مصابة بكورونا بين صفوف الأندية.. ومسحة قبل كل مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن إجمالي عدد المصابين بين أندية الدوري المصري الممتاز وصلت إلى ما يقرب من 21 حالة، لافتًا إلى أن جميع اللاعبين سيجرون مسحات قبل المباريات.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال سلطان: "نعيش ظروف استثنائية في الوقت الحالي، تم التعاون مع وزراتي الصحة والرياضة واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة للاتفاق على البروتوكول الطبي للأندية لتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين".

وتابع: "هناك رياضات تم تصنيفها ضمن الأقل عدوى وهي الألعاب الفردية، بينما تأتي كرة القدم في المرتبة الثانية أما الألعاب التي تحتاج للتلامس فهي الأكثر خطرًا".

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وأضاف: "معدل مخاطر الإصابة بكورونا في كرة القدم يعد منخفض، وتم وضع الاجراءات الاحترازية بناء على دراسة تقييم المخاطر لكل لعبة".

وعن إجمالي عدد المصابين بين أندية الدوري الممتاز، قال سلطان: "ما يقرب من 20-21 حالة من أصل 16 ناديًا أجروا المسحة بين لاعبين، إداريين وعمال، أعتقد أنه رقم مقبول إلى حد كبير".

وبسؤاله عن كيفية إجراء المسحات عند عودة المباريات، قال: "سيتم إجراء مسحتين قبل المباراة بيوم وبعدها بيوم، على أن يتم التأكد من سلبية العينات بحد أقصى ليلة المباراة".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك لم يُجر أية مسحات حتى الآن، بينما خضع لاعبو الإسماعيلي للمسحة الأولى اليوم الأربعاء.