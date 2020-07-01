مدرب الإسماعيلي: أوزان اللاعبون زائدة.. و90 % لا يرغبون في عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، إن 90 % من لاعبي النادي ليس لديهم رغبة في عودة دوري WE المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال الصغير: "بعدما أجرينا المسحة الأولى اليوم الثلاثاء، تحدثت مع أكثر من لاعب وأكدوا لي عدم رغبتهم في عودة الدوري".

وأضاف: "أوزان اللاعبين زائدة بشكل ملفت، هناك حوالي 7 أو 8 لاعبين ليسوا في أوزانهم الطبيعية".

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وتابع: "كان من الأفضل أن تستكمل الأندية المشاركة في كأس مصر مبارياتها، على أن تبدأ الأندية الأخرىى فترة الإعداد للموسم الجديد".

وأتم مدرب حراس الإسماعيلي تصريحاته قائلا: "نعيش فترة صعبة، والوقت ضيق".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سبق وأعلن عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الماضي وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو الجاري.