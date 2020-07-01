كلوب: صلاح وماني يجب أن يستمران معنا.. وصنعنا فجوة مع مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أنه يجب على الثنائي محمد صلاح وساديو ماني الاستمرار في صفوف "الريدز".

وأضاف كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء مانشستر سيتي :"أريد أن يستمر صلاح وماني معنا في الفترة المقبلة، لكن ليس لديّ معلومات حول بداية الموسم الجديد".

وسلّط كلوب الضوء على مباراة مانشستر سيتي، قائلاً :"في الموسم الماضي لا أعلم حجم الفجوة بيننا وبين مانشستر سيتي، لكن في الموسم الحالي صنعنا الفجوة معهم، في مباراة الغد أعتقد أننا سنلعب بالتشكيلة الأساسية".

وأشاد كلوب بمانشستر سيتي :"فريق مانشستر سيتي مميز، صحيح أن لديهم بعض المشاكل وعليهم أن يركزوا في المستقبل لكي يعودوا بقوة".

وتابع :"في الموسم المقبل لست متأكدًا من الفوز باللقب، هناك فرقًا قوية مثل مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي أيضًا، الأمر سيكون صعبًا في الموسم القادم".

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وعن علاقته مع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أوضح :"لم يتغير أي شيء، أنا أعرف جيدًا جوارديولا هو مدرب استثنائي.. بفوزه بالعديد من الألقاب، لم يتغير أي شيء بعلاقتي مع جوارديولا.. هو منافس لي لكن لم يتغير من الأمر شيئًا".

كلوب تطرق للحديث عن مسيرته التدريبية :"حققت هدفي بحياتي وهو الفوز بلقب الدوري قبل عدة أسابيع هذا لم يتحقق في مسيرتي من قبل.. لدينا الفرص في تقديم كرة جيدة في الشهور الأخيرة.. هذه خطوة ويجب أن نحل مشكلة نواجهها".

وأنهى :"أنا في نهاية مسيرتي وأريد أعطاء كل شيء وفخور بكل ما قدمته طوال 16 عامًا".

ومن المقرر أن يخرج ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا الخميس، على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات قمة الجولة الـ32 من منافسات الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول حسم لقب بريميرليج في الموسم الحالي قبل نهاية المسابقة بسبع جولات بعد فوزه في الجولة الماضية على كريستال بالاس بنتيجة (4-0)، في المقابل خسر مان سيتي من تشيلسي بنتيجة (2-1).