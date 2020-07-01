محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير صحفية تركية، أن أزمة المستحقات الخاصة بمحمد النني مع نادي بشكتاش التركي قد تجددت خلال الساعات الماضية، في ظل انتهاء فترة إعارة اللاعب من أرسنال، أمس الثلاثاء.
صحيفة ملليت التركية نشرت تقريرًا أكدت خلاله أن ما حدث مع لوريس كاريوس حارس ليفربول الذي كان معارًا إلى بشكتاش، يتكرر حاليًا مع النني.
كاريوس كان قد أبلغ إدارة بشكتاش بأن تعاقده مع الفريق ينتهي في مايو الماضي، مما دفعه للرحيل عن الفريق قبل انتهاء الموسم في ظل وجود أزمة في حصوله على مستحقاته.
وأوضحت الصحيفة أن النني طلب الحصول على راتب إضافي عن شهر يوليو الذي سيقضيه مع بشكتاش في ظل انتهاء فترة إعارته بنهاية يونيو، مهددًا بالرحيل عن الفريق إذا لم يُلبى طلبه.
وأشارت الصحيفة إلى أن النني أبلغ إدارة بشكتاش بأن عقد إعارته ينتهي يوم 30 يونيو، مطالبًا بالحصول على الراتب الخاص بشهر يوليو إذا رغب الفريق في استمراره معه.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى توجيه إدارة بشكتاش تحذير شديد إلى النني، حيث جاء الرد: "أولًا، موقفنا واضح نحن لا نمتلك أموال، ثانيًا، إذا رحلت قبل نهاية مبارياتنا فإنك ستعاقب من فيفا".
كانت هذه تفاصيل خبر "تهديد وتحذير شديد".. النني يبلغ بشكتاش برحيله "اليوم" ورد عنيف من الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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