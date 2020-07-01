صور.. أشرف صبحي في زيارة لنادي الزمالك

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة اليوم لمقر نادي الزمالك وذلك لتفقد الإجراءات الاحترازية بالنادي لمواجهة فيروس كورونا. وكان النادي قد فتح أبوابه لاستقبال الأعضاء وفقا لقرارات مجلس الوزراء بداية من أول يوليو. وكان فى استقباله اللواء علاء مقلد عضو المجلس وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي . وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي . وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإجراءات الاحترازية داخل النادى التي تتبع للوقاية من فيروس كورونا و كذلك الاستعداد الجيد بالنسبة لاستقبال الأعضاء. Advertisements

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