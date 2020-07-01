رسميًا.. الفيصلي السعودي يضم شايع الشراحيلي

أعلنت إدارة نادي الفيصلي السعودى التعاقد مع شايع الشراحيلي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية والنصر السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر نادى الفيصلي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :" أنهت ‏إدارة نادى الفيصلي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج التوقع رسمياً مع اللاعب '' شايع شراحيلي '' لمدة موسمين ". ‏إدارة نادى الفيصلي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج التوقع رسمياً مع اللاعب '' شايع شراحيلي '' لمدة موسمين ". انضم شراحيلي صاحب ال ٣٠ عاما إلى صفوف القادسية السعودي قادما من صفوف النصر السعودي. صفوف النصر السعودي. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة.

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