أبدت المهندسة ندى أرملة الشهيد أحمد الشبراوي سعادتها البالغة بالأجواء التي شهدتها في حفل استلام أول عضويات لنادي City Club في الحفل الذي أقيم بفرع العاشر من رمضان.
وقالت: "أحسست بالسعادة من الأجواء والاستقبالالرائع من جانب مسئولي City Club، موضحة أنها شعرت بالفخر الشديد لأن ما بذله الشهيد وكل زملائه من تضحيات لا ينساه أحد وسيظل محل تقدير واحترام دائمين.
وأضافت: "مسئولو City Club جعلوا يوم 30 يونيو ذا طابع خاص فالأجواء التي أحاطت بنا خير تكريم بالنسبة لأسر شهداء الوطن, وأشكر إدارة النادي التي أدخلت البهجة على أطفالنا في هذا اليوم وكل عام والشعب المصري بخير وسعادة بمناسبة ثورة 30 يونيو العظيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر أرملة الشهيد الشبراوي: شعرت بالفخر بتكريم City Club لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.